Taliban, havalimanlarının işletilmesi için BAE’yle anlaşma imzalayacak

24 Mayıs 2022 Salı, 14:33

Taliban, Afganistan'daki havalimanlarının işletilmesi için Birleşik Arap Emirlikleri'yle (BAE) anlaşma imzalanacağını açıkladı.

Taliban lideri Molla Abdul Ghani Baradar tarafından Twitter'da yapılan açıklama, Taliban'ın, havalimanı güvenliğine yönelik işbirliği konusunda BAE, Türkiye ve Katar ile anlaşmaya varmak için aylarca süren görüşmelerinin ardından geldi.

ABD'nin Ağustos ayında Afganistan'dan kaotik bir şekilde çekilmesinin ardından Taliban'ın yönetimi ele geçirmesiyle Afganistan'da kargaşa yaşanmıştı.

Türkiye ve Katar havalimanı faaliyetleri ve güvenliğine yardımcı olmak için geçici teknik ekipler göndermişti.