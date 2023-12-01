Taliban sözcüsü, Pekin Büyükelçisi olarak atandı
Afganistan'da Taliban hükümetinin sözcülerinden Bilal Kerimi, ülkesinin Pekin Büyükelçisi olarak göreve başladı.
Afganistan geçici hükümetinin sözcüsü Zabihullah Mücahid, konuyla ilgili basın açıklaması yaptı.
Sözcü Mücahid, Bilal Kerimi'nin Afganistan geçici hükümetinin Pekin Büyükelçisi olarak atandığını açıkladı.
Mücahid, Kerimi'nin Çin Dışişleri Bakanlığı yetkililerine güven mektubunu sunarak göreve başladığını söyledi.
Bilal Kerimi, sözcü Mücahid'in yardımcılığı görevini yürütüyordu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Daha kaç yıl geçmesi gerekiyor
- Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi!
- 'Tuğçe Kazaz da Diyanet İşleri Başkanı olsun...'
- Herkes Terim Fonu'nu konuşurken bir fon daha!
- Erdoğan, Selman Öğüt'ü rektör olarak atadı
- Beşiktaş evinde gol yağmuruna 'dur' diyemedi!
- Fenerbahçe, deplasmanda dondu kaldı...
- İmamoğlu'nun yargılandığı davada yeni gelişme!
- Şirketlerin asgari ücret beklentisi belli oldu!
- Merkez Konseyi görevden alındı