İsmailağa'dan Taliban'a ziyaret
İsmailağa’ya bağlı federasyon, Afganistan’da Taliban’la “ümmet” görüşmesi yaptı. Ziyarette, “çalışmalar hakkında istişarede bulunulduğu” belirtildi.
Afganistan’da yönetimdeki Taliban ile sık sık görüşmeler yapan ve projeler üstlenen İsmailağa cemaati, bu kez İçişleri Bakanı Siraceddin Hakkani ile bir araya geldi.
Kendisini “İsmailağa cemaatinin yurtdışı hizmet birimi” olarak tanıtan İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu’nun (İDDEF) Afganistan’daki heyeti tarafından Hakkani ile görüşmenin ardından yapılan açıklamada, “Ülkede yapılan çalışmalar ve ileriye dönük hedefler hakkında istişareler yapılarak ümmet birliği için dualar edildi” ifadeleri kullanıldı.
“Sakarya’ya getirilen depremzede çocukları annelerinden ayırarak tarikat yurduna yerleştirdiği” iddia edilen İDDEF, “kamu yararına çalışan dernek” statüsüne alınmasıyla da gündeme gelmişti. İDDEF’e bağışlarda vergi indiriminin önü açılırken KDV istisnası gibi çok sayıda kolaylık sağlanmıştı.
İDDEF, kısa mesajla deprem bağışı da toplamıştı.
Öte yandan heyet, dün de Enerji Bakanı Molla Abdüllatif Mansur ile bir araya geldi. Ziyarette “temeli atılacak yetimhane ve diğer çalışmalar hakkında istişarelerde bulunulduğu” kaydedildi.
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