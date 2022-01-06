Taliban'dan Kazakistan'a 'barışçıl çözüm' çağrısı

06 Ocak 2022 Perşembe, 23:21

Afganistan'da 15 Ağustos'ta iktidarı yeniden ele geçiren Taliban hükümetinin, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdül Kahhar Balhi, Kazakistan'da yaşanan protestolara ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Kazakistan'daki durumu yakından izlediklerini belirten Balhi, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yakın komşumuzda son zamanlarda yaşanan huzursuzluktan dolayı endişe duyuyoruz. Hem hükümeti hem de protestocuları sorunları müzakereler ve barışçıl yollarla çözmeye ve ülkede sükuneti ve istikrarı geri döndürmeye çağırıyoruz.

İslam Emirliği, bölgedeki güvenliğin, siyasi istikrarın, ekonomik büyümenin, ticaretin ve halkların refahı için gerekli olduğunu düşünüyor."

KAZAKİSTAN'DA NELER OLUYOR?

Kazakistan’da akaryakıt zammı protestolarının şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından ülke genelinde dün gece saatlerinde Olağanüstü Hal İlan (OHAL) edildi.

OHAL’a ilişkin Cumhurbaşkanı Tokayev’in imzaladığı kararnamede, ülkede kamu güvenliğini sağlamaya yönelik durumun ağırlaşması nedeniyle söz konusu bölgelerde 5 ile 19 Ocak tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı getirilmişti.

Kazakistan, Ermenistan, Belarus, Kırgızistan, Rusya ve Tacikistan’ın üye olduğu Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in talebi üzerine geçici bir süre için ülkeye barış gücü gönderdi.

