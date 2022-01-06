Taliban'dan tartışma yaratan karar: Orduya bağlı intihar saldırısı birimi kuruyor

06 Ocak 2022 Perşembe, 14:09

Afganistan'da 15 Ağustos'ta iktidarı yeniden ele geçiren Taliban, ordu içinde bir intihar saldırısı birimi kuracağını açıkladı.

Taliban'a bağlı Savunma Bakanlığı'nın 100 bin kişiden oluşan bir ulusal ordu kurma kararını duyurmasının ardından örgütün sözcüsü Zabihullah Mücahid, intihar saldırganlarından oluşan özel bir birimin de ordu içinde görev yapacağını belirtti.

Sözcü'nün haberine göre; ABD yönetiminin finanse ettiği Radio Free Europe'a konuşan Mücahid, “Şehitlik tugaylarının parçası olan mücahitlerimiz ordunun da bir parçası olacak ama özel güç olarak faaliyet gösterecek, özel operasyonlarda kullanılacaklar” dedi.

Savunma Bakanlığı içinde “Şehitlik Tugayı Ofisi” yazılı alana ait bir fotoğraf da basına yansıdı.

TALİBAN BAKANLARI İNTİHAR SALDIRILARININ BAŞIYDI

ABD'nin müdahalesiyle 2001'de sona eren önceki Taliban iktidarı döneminde intihar saldırıları İslam'a aykırı olduğu düşünülerek fazla uygulanmıyordu. Ancak Taliban, ülkedeki Batılı güçlere ve Afgan hükümetine karşı çok sayıda intihar saldırısı düzenledi ve bu saldırılar yıllar boyunca ülkede büyük yıkıma yol açtı.

Taliban'ın yeniden iktidara gelmesinin ardından savunma bakanı olan örgütün ruhani lideri Molla Muhammed Ömer'in oğlu Muhammed Yakup, 2003'te intihar saldırılarını onaylayan isimdi.

Taliban'ın İçişleri Bakanı Siraceddin Hakkani, 2018'de 95 kişinin öldüğü intihar saldırısının, 2019'da da Kabil'de bir Şii düğününde düzenlenen ve 63 kişinin öldüğü saldırının emrini vermişti.

ABD'nin arama listesinde yer alan Hakkani, ekimde intihar saldırısında ölenlerin aileleri için düzenlediği bir etkinlikte, ülkede İslam Emirliği'nin onların kanlarıyla kurulduğunu söylemişti.

"KORKUNÇ BİR ŞEY"

Taliban iktidarı sonrası ülkeden kaçan Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu'nun kadın başkanı Şehrazad Akbar, intihar saldırısı biriminin korkunç bir gelişme olduğunu belirterek “İntihar saldırılarında ölen öğrencileri, çocukları gazetecileri, işçileri düşünüyorum” dedi.

Akbar, “Afganlar aç ve Taliban intihar saldırısı birimlerine yatırım yapıyor. Bu korkunç bir şey” diye konuştu.