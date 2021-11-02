Tamir için gittiği evlerin banyosuna kamera yerleştiren tesisatçıya hapis cezası

02 Kasım 2021 Salı, 16:09

Nottingham kentinde yaşayan James Hulme (57), Haziran 2018’de bir kadının evine kamera yerleştirince foyası ortaya çıktı. Kamerayı bulan kadın polise şikayet etti.

Hulme’nin bu kadın dışındaki başka müşterilerinin de banyosuna kamera sistemi yerleştirdiği anlaşıldı. Evine baskın yapan polis, bilgisayarında 302 adet ‘uyunsuz çocuk fotoğrafı’ ve insanların hayvanlarla cinsel ilişkiye girdiğini gösteren görüntüler buldu. Tutuklanan Hulme hakkında dava açıldı.

Diken'in aktardığına göre, Hulme polise ifade verirken beş-altı müşterisini yerleştirdiği kameralar aracılığıyla izlediğini, bunu cinsel ihtiyacını karşılamak amacıyla yaptığını söyledi. Ancak ‘çocuk istismarı’ suçlamalarını reddetti.

Bir yıl hapis cezası veren Nottingham Kraliyet Mahkemesi’nin hakimi, “Umarım bu ceza sadece Hulme’in mağdur ettiği kişileri bir nebze olsun teselli etmenin yanı sıra başkalarına da uyarı niteliğinde olur” ifadelerini kullandı.