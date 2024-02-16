Tarihi davada yeni gelişme: Fuhuş ağı mağdurları, FBI'a dava açtı!

Pedofili ve fuhuş ağı oluşturma suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'in mağdurları, FBI'a dava açtı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.02.2024 - 10:05
Tarihi davada yeni gelişme: Fuhuş ağı mağdurları, FBI'a dava açtı!
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Kimlikleri gizli tutulan 12 kişinin ABD'nin New York şehrinde dün açtığı davada, FBI'ın Epstein hakkındaki iddiaları gerekli şekilde soruşturmadığı savunuldu.

Davacılar, FBI'ın Epstein'in işlettiği fuhuş ağıyla ilgili 1996 ila 2005'te ihbarlar aldığını fakat bunlara dair detaylı inceleme başlatmadığını öne sürdü. Ayrıca istihbarat ajansının, ihbarlarla ilgili bilgileri polisle ya da diğer federal kuruluşlarla paylaşmadığı iddia edildi. 

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Epstein dosyasında yeni gelişme: FBI suçlanıyor

Epstein dosyasında yeni gelişme: FBI suçlanıyor

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, bunlara ek olarak FBI'ın söz konusu dönemde eline fuhuş ağına dair fotoğraf, video ve banka hesabı kayıtları gibi somut kanıtlar geçtiğine işaret edilen dava metninde şu ifadelere yer verildi: 

“FBI, Amerikan halkının kendisinden beklediği görevi 20 yılı aşkın süredir yerine getirmeyerek, Jeffrey Epstein'in çok sayıda çocuğa ve genç kadına cinsel tacizde bulunmasına izin verdi.”

FBI, Epstein'le ilgili 2006'da soruşturma başlatmıştı. Milyarder, Florida eyaletinde fuhuş suçu işlediğini kabul etmesinin ardından 2008'de 13 ay hapis yatıp serbest kalmıştı. Daha sonra aynı yıl FBI, Epstein'le ilgili soruşturmayı kapatmıştı. 

Ancak davacılar, FBI'ın 2009-2019'da da milyarderin fuhuş ağına dair ihbarlar almaya devam ettiğini fakat harekete geçmediğini savundu.

ABD Adalet Bakanlığı iddialarla ilgili açıklama yapmadı. FBI ise hukuki süreçle ilgili bilgi paylaşılamayacağını bildirdi. 

Davacıların ne kadar tazminat istediğine dair bilgi de paylaşılmadı. 

FBI hakkında başlatılan hukuki süreç, Epstein davasına ilişkin geçen ay açıklanan son belgelerin ardından geldi. 

Söz konusu belgelerde, eski ABD başkanları Bill Clinton ve Donald Trump, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, Kevin Spacey, Michael Jackson, Prens Andrew ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

EPSTEİN OLAYI

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklandıktan sonra nakledildiği New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell de kızların fuhuş ağına katılmasını sağladığı gerekçesiyle Haziran 2022'de 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.


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