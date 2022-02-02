Tarihi uçuş yapıldı: Erivan'dan kalkan uçak İstanbul Havalimanı'na indi

Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmeye başlamasının ardından, iki ülke arasındaki ilk uçuş gerçekleşti. Erivan'dan kalkan uçak İstanbul'a iniş yaptı.

DHA
02 Şubat 2022 Çarşamba, 19:44
Tarihi uçuş yapıldı: Erivan'dan kalkan uçak İstanbul Havalimanı'na indi
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Türkiye ve Ermenistan arasında 2020'den bu yana yapılamayan uçuşlar, bugün karşılıklı olarak yeniden başladı. Erivan'dan İstanbul Havalimanı'na gerçekleşen ilk uçuşu yapan uçak İstanbul Havalimanı'na indi. Uçakta 64 yolcu bulunuyor. 

Fly One Havayolları'na ait uçağı 64 yolcusuyla yerel saatle 18.00'da Erivan Zvartnots Havalimanı'ndan havalandı. İlk uçuş öncesi yolcular bilet ve bagaj işlemleri için check-in kontuar noktalarına geldi.

ARA GÜLER SERGİSİNİ ZİYARET ETTİLER

Bu arada İstanbul'a gelecek yolcular Erivan Zvartnots Havalimanı'nda Ara Güler'in İstanbul fotoğraflarının yer aldığı sergiyi de gezdi.

Erivan seferini yapacak uçak saat 19.40 sıralarında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.


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