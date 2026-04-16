Tarihin en acı okul saldırıları... Hafızalarda derin izler bıraktılar

Türkiye 15 Nisan'da, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta art arda yaşanan okul saldırılarına tanık oldu. Saldırılar onlarca öğrenci, öğretmen ve okul görevlisinin ölümüne ve yaralanmasına neden oldu.

Başta ABD olmak üzere, dünyanın pek çok ülkesi uzun yıllardır okullarda yaşanan benzer şiddet olaylarına sahne oluyor. Aşağıdaki liste son yıllarda ABD'deki okul ve kampüslerde gerçekleşen ve ölümlerle sonuçlanan saldırıları kapsıyor. Amaç sansasyon yaratmak değil; bilgilendirici ve tarihsel bir perspektif sunmak.

Sıralama, bildirilen can kaybı sayısına göre yapılmıştır.

1. VİRGİNİA TECH (2007)

ABD tarihinin en ölümcül okul saldırısı Virginia Tech’te gerçekleşti. Saldırgan, kampüs içinde farklı noktalarda ateş açarak 32 kişiyi öldürdü, ardından intihar etti. Olay, okul güvenliği ve silahlı saldırılara müdahale konularında ülke çapında tartışma başlattı.

2. SANDY HOOK İLKOKULU (2012)

Bir ilkokulda gerçekleşen en ölümcül saldırı olarak kayda geçti. 20 çocuk ve 6 yetişkin hayatını kaybetti. Olay, bireysel silahlanma ve okul güvenliği tartışmalarını harekete geçirdi.

3. ROBB İLKOKULU (2022)

Teksas’ın Uvalde kentinde gerçekleşen saldırıda 19 öğrenci ve 2 öğretmen öldürüldü. Olay sonrası polis müdahalesi ciddi şekilde eleştirildi.

4. MARJORY STONEMAN DOUGLAS LİSESİ (2018)

Florida’daki saldırıda 14 öğrenci ve 3 personel olmak üzere 17 kişi hayatını kaybetti. Hayatta kalanlar, silah yasalarının sıkılaştırılması için ulusal çapta bir hareket başlattı.

5. COLUMBİNE LİSESİ (1999)

Okul saldırılarının algılanışını değiştiren dönüm noktası oldu. İki saldırgan, 12 öğrenci ve 1 öğretmeni öldürdükten sonra intihar etti.

6. UMPQUA COMMUNİTY COLLEGE (2015)

Oregon’da bir üniversitede gerçekleşen saldırıda 9 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Saldırgan polisle çatışmanın ardından intihar etti.

7. SANTA FE LİSESİ (2018)

Ders sırasında gerçekleşen saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.

8. WESTSİDE ORTAOKULU (1998)

Dikkat çekici şekilde çok genç saldırganların yer aldığı olayda 4 öğrenci ve 1 öğretmen öldürüldü.

9. OİKOS ÜNİVERSİTESİ (2012)

Kaliforniya’daki küçük bir dini kolejde gerçekleşen saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti.

10. AMİSH OKULU SALDIRISI (2006)

Pensilvanya’da tek odalı bir okulda gerçekleşen saldırıda 5 öğrenci öldürüldü.

11. RED LAKE LİSESİ (2005)

Minnesota’daki rezervasyonda gerçekleşen saldırıda 7 öğrenci ve bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

ÖLÜ SAYISI HER ŞEYİ ANLATMAZ...

Bu tür olaylarda ölü sayısı genellikle doğrudan hayatını kaybedenleri kapsar, ancak yaralananlar, olaya tanık olanların yaşadığı travmalar ve saldırıların uzun vadeli etkiler bu sayılara dahil edilmez. Buna rağmen bu olaylar, okul güvenliği, acil müdahale ve silah edinme politikalarına dair tartışmaları şekillendirmeye devam etmekte.