Okul saldırganlarını ele veren 5 'erken uyarı' işareti

Kahramanmaraş’ta 9 kişinin yaşamını yitirdiği okul saldırısını gerçekleştiren İsa Aras Mersinli’nin, önceki okul saldırganlarına karşı güçlü bir takıntı geliştirdiği ortaya çıktı. Saldırganın WhatsApp profilinde, 2014 yılında ABD’de katliam yapan Elliot Rodger’ın fotoğrafını kullandığı görüldü.

Uzmanlara göre bu durum, yalnızca bu olaya özgü değil; dünya genelinde birçok kitlesel saldırganda benzer eğilimler gözlemleniyor.

1 - ROL MODEL ARAYIŞI

Okul saldırganlarının psikolojisi üzerine çalışan uzmanlar, bu kişilerin sıklıkla kendilerinden önceki saldırganları inceleyerek bir tür 'rol model' aradıklarını belirtiyor. CNN'e konuşan Psikolog Peter Langman’a göre, bu bireyler, bilinçli şekilde geçmiş saldırıları araştırıyor ve kendilerine örnek alacak figürler bulmaya çalışıyor.

Bu durumun arkasında ise oldukça çarpık bir psikolojik motivasyon yatıyor: anlaşılma ihtiyacı, aidiyet arayışı ve bir topluluğun parçası olma isteği. Uzmanlara göre bazı bireyler, kendilerini yalnızca bu tür saldırganların 'anlayabileceğini' düşünerek onlarla özdeşleşiyor.

2 - 'COLUMBINE ETKİSİ'

1999’daki Columbine Lisesi saldırısı, bu tür vakalarda en çok referans verilen olaylardan biri olmaya devam ediyor. İnternette 'Columbiners' olarak bilinen bazı gruplar, saldırganları romantize ederek bir alt kültür oluşturuyor. Bu durum, yeni saldırgan adayları için ilham kaynağı haline gelebiliyor.

Araştırmalara göre 'taklit saldırganlar', çoğu zaman yaş, cinsiyet, ülke ve hedef seçimi gibi konularda kendilerine örnek aldıkları kişilerle benzerlik gösteriyor. Hatta bazı saldırganların, önceki saldırganların yazılarını kopyalayarak kendi planlarına entegre ettiği de biliniyor.

3 - GÜÇ VE ÜN ARAYIŞI

Uzmanlar, bu kişilerin çoğunun kendilerini güçsüz ve önemsiz hissettiğini, bu nedenle dikkat çekmek ve 'isim yapmak' istediklerini belirtiyor. Geçmiş saldırganların izinden gitmek, onlara hem güç hem de görünürlük hissi sağlıyor.

Bu durum, ünlülere takıntı geliştirme olgusuna benzetiliyor. Kişisel sorunlar yaşayan bireyler, bu tür figürler üzerinden bir boşluğu doldurmaya çalışıyor.

4 - SAĞLIKSIZ TAKINTILAR

Uzmanlara göre, çocuk veya gençlerde kitlesel saldırganlara yönelik yoğun ilgi ve hayranlık, 'ciddi bir uyarı işareti' olarak görülmeli. Sağlıklı bir bireyin bu tür olaylara bu şekilde ilgi duymaması gerektiği vurgulanıyor.

Bu noktada en büyük zorluklardan biri, bu tür içeriklerin tartışıldığı çevrimiçi platformların çoğunun anonim ve denetimsiz olması. Uzmanlar, ebeveynlerin çocuklarının internet kullanımını daha yakından takip etmesini ve bu tür dijital ortamlara dair farkındalık geliştirmesini öneriyor.

5 - SALDIRI ÖNCESİ İPUÇLARI

Araştırmalar, birçok okul saldırganının eylem öncesinde planlarına dair ipuçları verdiğini ortaya koyuyor. 'Sızıntı' olarak adlandırılan bu durum; arkadaşlarla yapılan konuşmalar, okul ödevleri, çevrimiçi mesajlar veya aile içi iletişim yoluyla ortaya çıkabiliyor.

Nitekim Kahramanmaraş saldırısının failinin de olaydan önce bazı 'erken uyarı işaretleri' verdiği görülüyor. Uzmanlara göre bu tür sinyallerin erken fark edilmesi, potansiyel saldırıların önlenmesinde kritik rol oynayabiliyor.