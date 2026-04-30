Tarihin ilk Sevgililer Günü mektubu yapay zekâyla çözüldü

İngiltere’de 1477 yılına ait olduğu bilinen ve tarihin ilk “Sevgililer Günü mektubu” olarak kabul edilen bir aşk mektubu, yapay zekâ yardımıyla çözüldü.

Yüzyıllardır okunması güç olan satırlar, dönemin bir aşk hikâyesine dair çarpıcı detayları gün yüzüne çıkardı.

Mektubun yazarı Margery Brews, satırlarda hem derin bir aşkı hem de ailesiyle yaşadığı gerilimi dile getiriyor.

Söz konusu mektup, 15. yüzyıl İngiltere’sine ait önemli belgeleri içeren “Paston Letters” koleksiyonunun bir parçası. Belgelerin önemli bölümü Britanya Kütüphanesi arşivlerinde korunuyor.

1422-1509 yıllarını kapsayan bu koleksiyon, dönemin sosyal ve aile yaşamına ışık tutan 1000’den fazla belge içeriyor. Ancak Orta İngilizceyle yazılmış metinler, farklı yazım kuralları nedeniyle günümüzde oldukça zor okunabiliyor.

Soy araştırma platformu MyHeritage tarafından geliştirilen “Scribe” adlı yapay zekâ aracı, mektubu okunabilir hale getirerek günümüz İngilizcesine çevirdi.

Böylece, yüzyıllardır tam olarak anlaşılamayan ifadeler netleşti ve mektubun arka planındaki duygusal gerilim ortaya çıktı.

AŞK MI, SERVET Mİ?

Margery Brews, nişanlısı John Paston III’e hitaben “sevgili Valentine’ım” ifadesini kullanırken, ailesiyle yaşadığı anlaşmazlığı da satırlara taşıyor.

Mektuba göre, Paston ailesi daha yüksek bir çeyiz talep ederken, Margery’nin babası bu talebi reddediyor. Bu durum, çiftin evliliğini tehlikeye sokuyor.

Margery ise mektubunda, “Beni seviyorsan, bu yüzden beni terk etmeyeceksin” diyerek nişanlısına sesleniyor ve maddi koşullar ne olursa olsun onun yanında olacağını vurguluyor.

Tüm gerilimlere rağmen Margery ve John Paston evlenerek üç çocuk sahibi oluyor.