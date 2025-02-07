Tat kaçıran haber! Acı biberin arasından çıktı: Tam 907 kilogram...

ABD-Meksika sınırında akıllara durgunluk veren bir baskın yapıldı. Operasyonda, acı biber ve salatalıkların arasından 907 kilogram uyuşturucu çıktı.

Tat kaçıran haber! Acı biberin arasından çıktı: Tam 907 kilogram...
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 07.02.2025 - 12:30

ABD sınır polisi, acı biber ve salatalıkların arasından piyasa değeri 19 milyon dolar olan uyuşturucu yakaladı.

Yaklaşık 907 kilogram ağırlığındaki uyuşturucunun salatalık ve acı biber kolilerinin arasında tespit edildiği belirtilirken yetkililer, 8206 paket metamfetamin ve 26 paket eroini kamuoyuna sergiledi.

Yetkililer, "Sınır güvenliğimiz hiç aksamıyor ve sınır güvenliğinin zehirli maddelerin ülkemize girmesini engellemekte çok önemli olduğunu gözler önüne serdi" açıklamasını yaptı.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Nefes gazetesinin aktardığına göre; yapılan açıklamada K-9 köpeklerinin ilk incelemesi sonrasında uyuşturucu maddenin bulunduğu belirtilirken kamyonu kullanan bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Uyuşturucu maddenin kolilerin yanı sıra aracın içindeki farklı bölümlere de saklandığı duyuruldu.


Etiketler: #uyuşturucu #uyuşturucu operasyonu

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