Yurda sokulacaktı... Kapıkule'de bir TIR'da 67 kilo uyuşturucu yakalandı!

Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan TIR'da yapılan aramada 67 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Yurda sokulacaktı... Kapıkule'de bir TIR'da 67 kilo uyuşturucu yakalandı!
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DHA
Yayınlanma: 06.02.2025 - 12:53

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen TIR'ı takibe aldı. X-ray taramasına sevk edilen TIR'ın ön dorse duvarında şüpheli yoğunluk tespit edilince araç detaylı arama için hangara alındı.

Burada narkotik köpek 'Cash' ile yapılan detaylı aramada TIR'ın ön kısmındaki özel bölmeye zulalanmış 67 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR şoförü işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Öte yandan Kapıkule Sınır Kapısı'nda Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin bu yılın ilk ayında gerçekleştirdiği operasyonlarda, toplam 1177 kilo uyuşturucu ele geçirdiği belirtildi.


Etiketler: #EDirne #Kapıkule #uyuşturucu #TIR

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