Bakanlık açıkladı... Habur Gümrük Kapısı'nda 'uyuşturucu' operasyonu: 631 milyon TL değerinde...

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından Habur Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, 631 milyon TL değerinde 370 kilo ağırlığında 2 milyon 176 bin captagon hap ele geçirildi.

Bakanlık açıkladı... Habur Gümrük Kapısı'nda 'uyuşturucu' operasyonu: 631 milyon TL değerinde...
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DHA
Yayınlanma: 07.02.2025 - 10:08

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında; Türkiye'ye giriş yapmak üzere Habur Gümrük Sahası'na gelen bir araç takibe alındı.

Ekipler, x-ray tarama sistemi kontrolüne tabi tutulan aracın dorsesinde şüpheli yoğunluk tespit etti. Detaylı aramada, yasal yükün içerisine zulalanmış halde; 370 kilo ağırlığında 2 milyon 176 bin captagon hap ele geçirildi.

DEĞERİ 631 MİLYON TL

Uyuşturucunun değerinin 631 milyon TL olduğu belirletildi. Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma sürüyor. 


Etiketler: #uyuşturucu #Ticaret Bakanlığı

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