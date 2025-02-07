Bakanlık açıkladı... Habur Gümrük Kapısı'nda 'uyuşturucu' operasyonu: 631 milyon TL değerinde...

Yayınlanma: 07.02.2025 - 10:08

Güncelleme: 07.02.2025 - 10:11

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında; Türkiye'ye giriş yapmak üzere Habur Gümrük Sahası'na gelen bir araç takibe alındı.

Ekipler, x-ray tarama sistemi kontrolüne tabi tutulan aracın dorsesinde şüpheli yoğunluk tespit etti. Detaylı aramada, yasal yükün içerisine zulalanmış halde; 370 kilo ağırlığında 2 milyon 176 bin captagon hap ele geçirildi.

DEĞERİ 631 MİLYON TL

Uyuşturucunun değerinin 631 milyon TL olduğu belirletildi. Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma sürüyor.