Malezya Kraliçesi: 'Kapadokya’da yaşamak istiyorum'

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 13:01

Malezya Kraliçesi Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, Nevşehir gezisine ilk olarak Göreme Açık Hava müzesi ile başladı. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ile birlikte Kapadokya bölgesini gezen Kraliçe, Göreme Açık Hava Müzesini elektrikli nostaljik araç ile dolaştı.

Göreme Açık Hava Müzesinde bulunan kiliseleri gezen Kraliçe Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah Kapadokya’ya hayran kaldığını ve burada peribacaları arasında yaşamak istediğini söyledi.

Gazetecilerin "Kapadokya’yı nasıl buldunuz?" sorusu üzerine Malezya Kraliçesi Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah “Tarihi olarak bilinen Kapadokya’yı daha önce de gezmek istedim. Ankara’ya çok yakın olduğu için bugün Kapadokya’yı gezmek istedim. Hatta keyif yapmak için bir yer alıp, burada yaşamak istiyorum” dedi.

Kraliçe zaman zaman Göreme Açık Hava Müzesinde bulunan turistlere de el sallayarak selamlaştı.



