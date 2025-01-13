Tayland, kumarhaneleri yasallaştırıyor

Yayınlanma: 13.01.2025 - 15:03

Güncelleme: 13.01.2025 - 15:03

Tayland Başbakanı Paetongtarn Şinavatra, kabine ile yaptığı toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Turizmi ve ekonomiyi canlandırmak amacıyla kumarhaneleri yasallaştıran bir tasarının kabinede onayladığını aktaran Şinavatra, kararın "uzun vadede tüm topluma fayda sağlayacağını" söyledi.

Tasarının yasalaşması halinde kumarhanelerin otel, kongre salonu, alışveriş merkezi veya tema parkı gibi farklı işletmeleri içinde barındıran kompleks içinde faaliyet göstermesine izin verilecek.

Tayland vatandaşlarından giriş ücreti alınması planlanan kumarhaneler, yabacılara ücretsiz olacak. Ayrıca 20 yaşından küçükler de kumarhanelere giremeyecek.

Boks ve at yarışı bahislerinin yasal olduğu Tayland'da, kumarhaneler yasa dışı faaliyet gösteriyordu.