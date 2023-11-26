Tayland'da damat ölüm saçtı: Gelin dahil 4 kişiyi öldürdü
Tayland'da 29 yaşındaki damat Chaturong, düğün sırasında arabasından aldığı silahla gelini, gelinin annesini ve kız kardeşini vurdu. Misafirlerden bir erkeğin de öldüğü belirtildi.
Tayland'da damat, düğün sırasında gelin dahil 4 kişiyi vurarak öldürdükten sonra intihar etti.
Bangkok Post'un haberine göre, olay Tayland'ın Nakhon Ratchasima kentindeki düğünde yaşandı.
Düğünde 29 yaşındaki damat Chaturong Suksuk, henüz belirlenemeyen nedenle arabasından aldığı silahla 44 yaşındaki gelin Kanchana Pachunthuek, gelinin annesi ve kız kardeşi ile bir kişiyi vurarak öldürdü.
Bir kişiyi de ağır yaralayan damat, daha sonra aynı silahla intihar etti.
Olayın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.
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