Tayland'da damat ölüm saçtı: Gelin dahil 4 kişiyi öldürdü

Tayland'da 29 yaşındaki damat Chaturong, düğün sırasında arabasından aldığı silahla gelini, gelinin annesini ve kız kardeşini vurdu. Misafirlerden bir erkeğin de öldüğü belirtildi.

AA
Yayınlanma: 26.11.2023 - 13:56
Tayland'da damat ölüm saçtı: Gelin dahil 4 kişiyi öldürdü
Abone Ol google-news

Tayland'da damat, düğün sırasında gelin dahil 4 kişiyi vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

Bangkok Post'un haberine göre, olay Tayland'ın Nakhon Ratchasima kentindeki düğünde yaşandı.

Düğünde 29 yaşındaki damat Chaturong Suksuk, henüz belirlenemeyen nedenle arabasından aldığı silahla 44 yaşındaki gelin Kanchana Pachunthuek, gelinin annesi ve kız kardeşi ile bir kişiyi vurarak öldürdü.

Bir kişiyi de ağır yaralayan damat, daha sonra aynı silahla intihar etti.

Olayın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

 

 


damat Tayland gelin öldürdü

İlgili Haberler

Üniversite konserinde izdiham: 4 kişi öldü

Üniversite konserinde izdiham: 4 kişi öldü
Konserde bıçakla yaralamaya 15 yıla kadar hapis istemi

Konserde bıçakla yaralamaya 15 yıla kadar hapis istemi
Ünlü komedyen Tiffany Haddish tutuklandı

Ünlü komedyen Tiffany Haddish tutuklandı

En Çok Okunan Haberler