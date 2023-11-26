Ünlü komedyen Tiffany Haddish tutuklandı
Ünlü oyuncu ve komedye Tifanny Haddish, arabasının direksiyonuna yığılmış halde bulundu, alkollü araba kullandığı şüphesiyle tutuklandı.
ABD'li oyuncu ve komedyen Tiffany Haddish, alkollü araç kullandığı şüphesiyle tutuklandı. Haddish, iki yıldan kısa süre içinde ikinci defa bu suçlamayla tutuklanmış oldu.
Cuma sabahı Los Angeles'ta polis, 5.45 sularında yolda duran bir araba hakkında ihbar aldıktan sonra otomobilin içinde 43 yaşındaki Haddish'i buldu.
The Guardian'ın aktardığına göre Haddish, motoru hala çalışan arabanın direksiyonuna yığılmış haldeydi.
Magazin haber sitesi TMZ'de yayımlanan videoda Haddish'in iki memur tarafından kelepçelendiği ve devriye arabasına götürüldüğü görülüyor.
Haddish'in alkollü araba kullanmaktan kaydı yapıldıktan sonra cuma günü serbest bırakıldığı ifade edildi.
Emmy ve Grammy ödüllü oyuncu, tutuklanmadan önce perşembe akşamı Şükran Günü için Los Angeles'taki bir komedi kulübünde sahne almıştı.
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