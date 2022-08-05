Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı

05 Ağustos 2022 Cuma, 09:33

Yıldız Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 4 Ağustos Perşembe akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan 7 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangında hasar oluşan bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Dün akşam saatlerinde çıkan yangına, 2 uçak, 5 helikopter, 35 arazöz, 8 su ikmal aracı, 4 kara ekibi, 5 dozer ve 220 personelle müdahale edilmiş, havanın kararmasıyla da gece görüşlü helikopter devreye girerek söndürme çalışmalarına destek vermişti.