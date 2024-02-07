Uçaklarda hidrojen yakıt kullanımı için dev projeye start verildi: AB ve İsrail...

Yayınlanma: 07.02.2024 - 17:57

Güncelleme: 07.02.2024 - 17:57

ALRIGH2T projesi, 7 Avrupa Birliği (AB) ülkesi ve İsrail'den 21 ortaktan oluşan uluslararası bir konsorsiyumu 48 aylık bir süre için bir araya getiriyor ve toplamda yaklaşık 10 milyon Euro'luk bir fon sağlıyor. Ortaklar geliştirdikleri projelerle havacılık sektörünün çevresel etkilerinin azaltılmasına katkıda bulunmak istiyor. Duyuruya göre bu sektör toplam sera gazı emisyonlarının yüzde 2.5 ila 3'ünden sorumlu.

Proje tamamen sıvı hidrojen (LH2) tabanlı uçak motorları için havaalanı tarafındaki altyapı ile ilgili. Sıvı hidrojenin daha sonra uyarlanmış bir uçak motorunda yakılması veya bir yakıt hücresi ile bir elektrik motoru için elektriğe dönüştürülmesi ikincil öneme sahip. Araştırma ekipleri doğrudan yakıt ikmalinin yanı sıra hidrojen tanklarının tamamının değiştirilmesi gibi çözümleri de araştırmak istiyor. Hidrojen -253 santigrat derecenin altındaki sıcaklıklarda sıvı hale gelir ve bu durumda sıvı hidrojen ya da kısaca LH2 olarak adlandırılır.

HİDROJEN YAKIT PROJELERİ

Bu, Avrupa'daki havalimanlarına yönelik ilk LH2 projesi değil. Hamburg'da, LH2 tahriklerinin havalimanlarındaki yer hizmetleri üzerindeki etkileri, örneğin uçak bakımında, halihazırda analiz edilmiştir.

Projede yer alan Salzburg Alüminyum Grubu'nun basın açıklamasında şu ifadelere yerildi:

"Ancak yenilikçi LH2 tabanlı çözümlerin geliştirilmesi, havalimanlarında hidrojen yönetimi ve kullanımı, teslimat sürelerinin sağlanması ve yüksek düzeyde emniyet ve operasyonel güvenliğin sürdürülmesi açısından birçok yeni zorluğu da beraberinde getirmektedir. ALRIGH2T'nin yakıt ikmal sistemlerinin kullanımı, LH2'nin havacılıkta kullanımından kaynaklanan bu önemli zorlukların üstesinden gelmeyi amaçlamaktadır."

Bu tür sistemlerin geliştirilmesine ek olarak, gerçek yaşam testleri de planlanmaktadır. Bu testler Milano-Malpensa Uluslararası Havalimanı'nda ve Paris'teki bir "referans havalimanında" gerçekleştirilecek. Fransa'nın başkentindeki havaalanının tam olarak ne olduğu belirtilmemiştir. Ancak "farklı türde havalimanlarını" içereceği söyleniyor.