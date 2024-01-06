'Indiana Jones' yıldızı Christian Oliver ve 2 kızı Karayipler'deki uçak kazasında öldü

Yayınlanma: 06.01.2024 - 11:07

Güncelleme: 06.01.2024 - 11:07

Güney Karayip ülkesi St. Vincent ve Grenadinler'in adalarından biri olan Bequia adası açıklarında perşembe günü meydana gelen uçak kazasında, hayatını kaybeden Bequialı pilot Robert Sachs'ın yanı sıra Christian Klepser ve iki kızının hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Christian Klepser'in sahne ismiyle Christian Oliver adlı ünlü oyuncu olduğu ortaya çıktı. Oliver'ın bir filmde birlikte çalıştığı yönetmen Nick Lyon, oyuncu için paylaştığı mesajında “Huzur içinde uyu arkadaşım” ifadelerini kullandı.

GEORGE CLOONEY VE TOM CRUİSE İLE ÇALIŞTI

'Forever Hold Your Peace' filmde birlikte rol aldığı oyuncu arkadaşı Bai Ling ise, Oliver ve kızlarının adaya tatil için gittiklerini belirterek, “Sevgili Christian Oliver’ın bindiği uçağın düştüğü haberini aldığımdaki üzüntüyü sizlere anlatamam! Sevgili iki kızı ve pilot için çok üzgünüm. Çok iyi bir arkadaş ve oyuncuydu. Karayiplere tatil yapmak için gitmişlerdi. Huzur içinde uyu arkadaşım” dedi.

3 Mart 1972’de Almanya’da doğan Christian Oliver, Cate Blanchett ve George Clooney'yle birlikte 2006’da ‘The Good German’ filminde rol aldı. Oliver ayrıca, 2008’de Tom Cruise ile ‘Valkyrie’ filminde birlikte çalıştı. Oliver, kariyeri boyunca film ve dizilerde rol almanın yanı sıra seslendirme sanatçılığı yaptı.