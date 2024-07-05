Çinli BYD, Güneydoğu Asya'daki ilk elektrikli araç fabrikasını Tayland'da açtı

Yayınlanma: 05.07.2024 - 16:05

Güncelleme: 05.07.2024 - 16:05

Çinli BYD perşembe günü Tayland'da bir elektrikli araç fabrikası açtı. Bu fabrika, otomobil üreticisinin hızla büyüyen bölgesel elektrikli araç pazarında hâkim oyuncu haline geldiği Güneydoğu Asya'daki ilk fabrikası olacak.

BYD CEO'su ve Başkanı Wang Chuanfu açılış töreninde yaptığı konuşmada "Tayland'ın net bir elektrikli araç vizyonu var ve otomobil üretiminde yeni bir döneme giriyor" dedi ve "Çin'den Tayland'a teknoloji getireceğiz" vurgusunu yaptı.

BYD fabrikası, devlet sübvansiyonları ve vergi teşviklerinin de yardımıyla Tayland'da fabrika kuran Çinli elektrikli araç üreticilerinin 1,44 milyar doları aşan yatırım dalgasının bir parçası.

HİSSELER ZİRVEYİ GÖRDÜ

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD'nin Hong Kong'da işlem gören hisseleri son bir haftanın en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra %1,6 artışla 235 HK$'a yükseldi.

Tayland bölgesel bir otomobil montaj ve ihracat merkezi ve uzun zamandır Toyota Motor, Honda Motor Co ve Isuzu Motors gibi Japon otomobil üreticilerinin hakimiyetinde.

Bir hükümet planına göre, ülke 2030 yılına kadar yıllık 2,5 milyon araç üretiminin %30'unu elektrikli araçlara dönüştürmeyi hedefliyor.

Tayland Yatırım Kurulu Genel Sekreteri Narit Therdsteerasukdi, 10 ülkeli Güneydoğu Asya bloguna atıfta bulunarak "BYD Tayland'ı ASEAN ve diğer birçok ülkeye ihracat için bir üretim merkezi olarak kullanıyor" dedi.

AVRUPA PAZARI İÇİN ÜRETİM

Üç yıl içinde faaliyete geçmesi planlanan BYD tesisi, Avrupa Komisyonu'nun Çin yapımı elektrikli araçlara yaklaşık %38'e varan gümrük vergisi uyguladığı Avrupa pazarı için elektrikli araç ve plug-in hibrit üretecek.

BYD'nin Çin yapımı elektrikli araçlarına yaklaşık %17 oranında gümrük vergisi uygulanacak.

İki yıl önce duyurulan ve 490 milyon dolar değerindeki Tayland'daki geniş tesis, plug-in hibritler de dahil olmak üzere yılda 150 bin araç üretim kapasitesine sahip olacak.

Tesiste üretilen sağdan direksiyonlu elektrikli araçlar, BYD'nin Çin yapımı araçlara uygulanan AB gümrük vergilerini aşmasına olanak tanıyacak.

BYD'nin Asya Pasifik genel müdürü Liu Xueliang, "Bataryaları ve diğer önemli parçaları da burada monte edeceğiz" dedi.

HER İKİ ARAÇTAN BİRİ BYD

Araştırma şirketi Counterpoint'e göre Tayland, ilk çeyrekte ülkenin elektrikli araç segmentinde %46'lık bir paya sahip olan ve binek araçlarda üçüncü en büyük oyuncu olan BYD için en büyük denizaşırı pazar.

Yerel pazardaki diğer elektrikli araç rakipleri arasında Tayland'da da bir üretim tesisi bulunan Great Wall Motor ve ABD'li otomobil üreticisi Tesla bulunuyor.