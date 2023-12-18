Tayvan çevresinde 'casus balon' tespit edildi

Yayınlanma: 18.12.2023 - 14:25

Güncelleme: 18.12.2023 - 14:26

Tayvan Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi X'teki hesabından yapılan açıklamada, balonların Ada'nın kuzey ucundaki Keelung kentinin 110 deniz mili (yaklaşık 203 kilometre) kuzeybatısında 27 bin fitte görüldüğü belirtildi.

Açıklamada iki balonun, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattı olan "orta çizgiyi" geçtiği, ardından doğuya yönelerek gözden kaybolduğu kaydedildi.

Bakanlık, 7 Aralık'ta Çin ordusuna ait istihbarat balonunun Ada çevresinde görüldüğünü bildirmişti.

Şubatta Çin'e ait yüksek irtifa balonunun ABD hava sahasına girmesi, iki ülke arasında gerginliğe yol açmıştı.

Çin, Tayvan Adası'nı topraklarının parçası, Tayvan Boğazı'nı da kara suları olarak görüyor ve Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.

Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık devam ediyor.