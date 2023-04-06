Tayvan lideri Ing-wen: 'Kendimizi bir kez daha demokrasinin tehdit altında olduğu bir dünyada bulduk'

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 08:24

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 08:24

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, ABD'deki temaslarını sürdürüyor. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile California'daki Ronald Reagan Başkanlık Kütüphanesi'nde bir araya gelen Ing-wen daha sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

McCarthy ile yaptıkları görüşmenin, Çin'den gelen tehditlere karşı demokratik bir meydan okuma olduğunu belirten Ing-wen, "Bugün, koruduğumuz barışın ve inşa etmek için çok emek verdiğimiz demokrasinin eşi benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya kaldığı bir sır değil. Kendimizi bir kez daha demokrasinin tehdit altında olduğu bir dünyada bulduk. Birlikte olduğumuzda daha güçlüyüz. Tayvan, yaşam tarzını korumaya çalıştığı esnada yanında olan ABD'ye minnettar" dedi.

Ekonomik özgürlük, barış ve bölgesel istikrarın sağlanması için Tayvan ile ilişkilerin önemli olduğunu kaydeden McCarthy ise, "Tayvan ve ABD halkı arasındaki dostluk dünya için çok önemli bir meseledir" açıklamasında bulundu.

