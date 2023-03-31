Tayvan lideri Tsai, ABD'de Küresel Liderlik Ödülü aldı

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 15:19

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 15:19

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Tayvan ile diplomatik ilişkileri sürdüren Belize ve Guatemala’yı da içeren 10 günlük Orta Amerika ziyareti öncesinde geldiği ABD’nin New York kentinde temaslarda bulundu.

Düşünce kuruluşu Hudson Enstitüsü’nü ziyaret eden Tsai’ye Tayvan ile ABD arasındaki ilişkileri ilerletme çabalarından dolayı "Küresel Liderlik Ödülü" verildi.

Enstitü Başkanı ve CEO’su John P. Walters yaptığı açıklamada, "Başkan Tsai’yi ağırlamaktan onur duyuyoruz. Onun liderliğinde ABD ve Tayvan, güvenlik ve ekonomik ilişkilerini genişletti ve derinleştirdi. Tsai, zorbalığa direnmek ve özgür ve açık bir Hint-Pasifik anlayışını sürdürmek için büyük bir cesaret ve keskin bir kararlılıkla demokrasiye öncülük etti. ABD’nin Tayvan’ın yanında olmasından gurur duyuyoruz. Hudson, ABD ve müttefiklerinin güvenliğini, özgürlüğünü ve refahını ilerletme konusunda kararlılığını sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

"KASITLI OLARAK GERGİNLİĞİ ARTIRIYOR"

Tsai ise ABD’ye Tayvan’a yönelik desteğinden ötürü teşekkür etti.

Aldığı ödülün Tayvan halkına ve onların dayanıklılığına bir selam anlamı taşıdığını ifade eden Tsai, Tayvan’ın demokrasiye geçişini sağlayan etkenin cesareti ve ısrarı olduğunu vurguladı.

Tsai, "Çin kasıtlı olarak gerginliği artırıyor, ancak Tayvan her zaman temkinli ve sakin bir şekilde yanıt veriyor. Tayvan halkı barışı dört gözle bekliyor, ama tarih bize savaştan kaçınmanın en iyi yolunun kendimizi güçlendirmek olduğunu söylüyor" diye konuştu.

Tsai, uluslararası güvenlik ve ekonomik ortaklıklarını güçlendirmek için çaba sarf ettiklerini ifade ederek, diğer demokratik ülkeleri Tayvan’ın uluslararası organizasyonlara katılımını desteklemeye çağırdı.

Hudson Enstitüsü’ne göre Küresel Liderlik Ödülü, misyonuna uygun olarak “olağanüstü liderlik" sergileyen istisnai kişilere veriliyor.