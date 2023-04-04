Eski Pentagon Yetkilisi: Bir sonraki savaş Tayvan Boğazı'nda sonuçlanacak

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 12:06

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 12:08

Eski ABD Ordusu Sekreter Vekili John Whitley, Atlantik Konseyi'nde düzenlenen bir konferansta gündeme ilişkin konuştu.

John Whitley, ABD'li askeri karar alıcıların, Tayvan konusunda Çin ile gelecekte yaşanacak herhangi bir savaşın çok hızlı bir şekilde başlayacağına, tırmanacağına ve sonuçlanacağına inandıklarını ve bunun Tayvan Boğazı boyunca yoğun bir füze saldırısına odaklanacağını söyledi.

Whitley, "Bir sonraki savaş muhtemelen Tayvan Boğazı üzerinde füze saldırılarıyla çok hızlı bir şekilde sonuçlanacak" dedi.

Whitley, ABD'nin, Ukrayna'da yaptığı gibi eğitim, hafif taktik silahlara aşinalık ve operasyonel uzmanlığı önceden hazırlamak için Tayvan ile birlikte çalışması gerektiğini söyledi.

Whitley ayrıca, "Bir müttefikin ya da dostun biz oraya varana kadar dayanmasını nasıl sağlarsınız? Ukrayna'da gördüğümüz ama henüz Tayvan'da göremediğimiz kabiliyeti nasıl inşa edersiniz?" diye konuştu.