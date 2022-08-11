Tayvan lideri Tsai Ing-wen: Çin'in askeri tehditleri devam ediyor
Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Çin'in, ülkesine yönelik askeri tehditleri sürdürdüğünü söyledi.
Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Çin'in ülkesine yönelik tutumu üzerine değerlendirmelerde bulundu.
Tsai Ing-wen, Çin'in, ülkesine yönelik askeri tehdit seviyesinin düşmediğini, ancak Tayvan'ın özgürlüğünü ve demokrasisini savunmaya hazır olduklarını dile getirdi.
Tsai, "Çin'den gelen askeri tehdit seviyesi azalmadı. Çatışmayı tırmandırmayacağız veya anlaşmazlıkları kışkırtmayacağız, ancak egemenliğimizi ve güvenliğimizi sıkıca savunacağız" dedi.
Öte yandan, Tayvan Hava Kuvvetleri de Tayvan ordusunun görevinin "savaşa hazır olmak" olduğunu, "savaş çıkarma peşinde olmadıklarını" belirterek, meydan okumalara "teslim olmayacaklarını" bildirdi.
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