Tayvan Meclisi'nde 'reform' kavgası: Milletvekilleri birbirine girdi!

Yayınlanma: 17.05.2024 - 12:59

Güncelleme: 17.05.2024 - 12:59

Tayvanlı milletvekilleri, seçilmiş Cumhurbaşkanı Lai Ching-te'nin yasama çoğunluğu olmadan göreve başlamasına birkaç gün kala, mecliste yapılacak reformlarla ilgili sert bir tartışmanın yaşandığı parlamentoda birbirlerine girdi.

Daha oylamalar başlamadan önce, bazı milletvekilleri yasama odasının dışında birbirlerine bağırdı ve birbirlerini itip kaktı, ardından da olaylar parlamentonun zeminine taşındı.

Milletvekilleri, Meclis Başkanı'nın koltuğunun etrafından dolandı, bazıları masaların üzerinden atladı ve meslektaşlarını yere düşürdü.

Pazartesi günü göreve başlayacak olan Lai, Ocak ayındaki seçimleri kazandı, ancak partisi Demokratik İlerici Partisi (DPP) parlamentodaki çoğunluğunu kaybetti.

Ana muhalefet partisi Kuomintang (KMT), DPP'den daha fazla sandalyeye sahip, ancak tek başına çoğunluğu oluşturmaya yetmiyor, bu nedenle ortak fikirlerini desteklemek için küçük Tayvan Halk Partisi (TPP) ile birlikte çalışıyor.

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DPP, KMT ve TPP'nin, DPP'nin “anayasaya aykırı bir şekilde yetkinin kötüye kullanılması” olarak adlandırdığı şekilde, alışılagelmiş danışma süreci olmaksızın uygunsuz bir şekilde önerileri kabul ettirmeye çalıştığını söylüyor.

Güneydeki Chiayi şehrini temsil eden DPP milletvekili Wang Mei-hui, “Neden karşı çıkıyoruz? Ülkede tek bir ses olmasını değil, tartışmalar yapılabilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Her üç partiden milletvekilleri de tartışmalara dahil oldu ve kimin suçlu olduğu konusunda karşılıklı suçlamalarda bulundu.

KMT'den Çin kıyılarına yakın Tayvan yönetimindeki Kinmen adalarından Jessica Chen, reformların, yürütme organının yasama tarafından daha iyi denetlenmesini sağlamak için yapıldığını söyledi.

Chen, “DPP her zaman gücü tekelinde tutmaya alışkın olduğu için bunun geçmesini istemiyor” dedi.