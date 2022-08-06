Tayvan'da savunma şirketinin yetkilisi otel odasında ölü bulundu
Tayvan'da Savunma Bakanlığı'na bağlı füze geliştiricisi şirketin yetkilisinin otel odasında ölü bulunduğu bildirildi.
Chung-Shan Ulusal Bilim ve Teknoloji Enstitüsü Başkan Yardımcısı Ou Yang Li-hsing, iş gezisi için gittiği Ada'nın güneyindeki Pingtung vilayetinde hayatını kaybetti.
Güvenlik birimleri, Ou Yang'ın ölüm sebebinin araştırıldığını bildirdi.
Şirket yetkilisinin başkan yardımcılığı görevini bu yılın başında üstlendiği, birçok füze projesinden sorumlu olduğu ifade edildi.
Yetkilinin ölümünün, Çin'in ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyaretinin ardından Ada çevresinde askeri tatbikatlar başlattığı bir döneme denk gelmesi dikkati çekti.
Chung-Shan Ulusal Bilim ve Teknoloji Enstitüsünün, artan Çin tehdidi karşısında Tayvan ordusunun savaş kabiliyetinin artırılması için üretim kapasitesini bu yıl 2 katına çıkararak yılda 500'e yakın füze üretmeyi hedeflediği belirtildi.
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