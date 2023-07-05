Tayvan’dan Çin’e 'barış' sinyali

Yayınlanma: 05.07.2023 - 13:04

Güncelleme: 05.07.2023 - 13:04

Çin ile sürekli gerilim yaşayan Tayvan’dan Çin ile ilişkilerine yönelik barışçıl bir adım geldi. Tayvan’da liderlik adayı ve Demokratik İlerici Partisi Lideri (DPP) William Lai, Tayvan’da önümüzdeki yıl yapılacak seçimleri kazanması durumunda Çin ile barışı sağlayacağını söyledi.

Lai, “Tayvan'ın resmi adıyla hem Çin Cumhuriyeti'nin hem de uluslararası toplumun çıkarına olan boğazlar arası statükoyu destekleyeceğim. Karşılıklı ilkelere bağlı diyalog ihtimallerini asla göz ardı etmeyeceğim. Müttefiklerimizle özellikle eğitim, sivil savunma, bilgi paylaşımı ve yeniden yapılanma konusunda işbirliği sağlayacağım” ifadelerini kullandı.

Savunma sanayini güçlendirme konusunda istekli olduğunu belirten ve tüm taahhütleri yerine getireceğini açıklayan Lai, Tayvan’ın askeri harcamalar gibi savunma sanayi faaliyetlerini artıracağını söyledi.

Öte yandan Lai’nin önümüzdeki günlerde ABD’ye diplomatik temaslar kapsamında bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor. ABD, Tayvan’ın en önemli uluslararası ve silah destekçisi ülkelerden biri olarak biliniyor. Tayvan’da seçimler 13 Ocak 2024’de yapılacak.



“TAYVAN’IN BAĞIMSIZ İŞÇİSİ”

Lai, 2018’de parlamentoda Çin’e karşı yaptığı konuşmada Tayvan’ın kendi egemenlik haklarının olduğunu belirterek ülkeyi bağımsız olarak nitelemiş, kendisini de “Tayvan’ın bağımsız işçisi” olarak tanımlamıştı. Tayvan lideri Tsai Ing-wen de Çin’in, Tayvan’ı kendi topraklarından biri olarak görmesine karşı çıkmış, Tayvan halkının geleceklerine sadece kendilerinin karar verebileceğini açıklamıştı.

