Çin'den ABD açıklaması: Her an Tayvan'ı terk edebilir

Yayınlanma: 14.06.2023 - 14:15

Güncelleme: 14.06.2023 - 14:15

Çin Devlet Konseyi Tayvan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, ABD'nin Tayvan'daki vatandaşlarını tahliye etme planına ilişkin yabancı basında çıkan haberler üzerine söz konusu açıklamayı yaptı.

Bazı ABD'li politikacıların uzun zamandır Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarı destekler gibi göründüklerini belirten Zhu, bu kişilerin aslında Tayvan'a sürekli silah satarak provokasyon yaptıklarını söyledi.

Zhu, sözde "tahliye planının", ABD'nin sırf Çin'i kontrol altına almak için Tayvan'ı piyon olarak kullandığını ve Tayvan'ı her an terk edebileceğini herkese açıkça gösterdiğini ifade etti.

Zhu, ABD'nin her zaman "Önce ABD" doktrinini izlediğini, kendi çıkarları için dünyada bloklaşma yaratıp çatışma çıkardığını söyledi.

ABD'nin Irak, Suriye veya Afganistan'daki ganimetleri toplayıp çekildiğini, bu ülkeleri karışıklığa, halkları ise sefalete sürüklediğini vurgulayan Zhu, ABD'nin yanlış politikalarını şimdi de Tayvan'da tekrarlamak istediğine işaret etti.

Zhu, Tayvanlıların ABD'nin Tayvan'a destek mi yoksa zarar mı verdiğini anlayabilecek basirete sahip olduklarını, Tayvan'daki Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin adanın koruyuculuğunu mu yaptığını yoksa adayı sıkıntıya mı sürüklediğini değerlendirebileceklerini söyledi.