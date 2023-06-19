Tayvan'dan AB'ye sitem: Büyük resmi görmüyor

Yayınlanma: 19.06.2023 - 15:25

Güncelleme: 19.06.2023 - 15:25

Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu, mikroçip üreticisi "Taiwan Semiconductor Manufacturing Company"nin Avrupa’da tesis açmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Wu, Tayvan'ın, Avrupa ülkeleriyle diplomatik ilişkilerini güçlendirmek amacıyla Prag, Brüksel ve Milan'a ziyaretler gerçekleştirdi.

Tayvan hükümetinin şirket ile Avrupa arasındaki anlaşmalara ve yatırımlara müdahale etmeyeceğini belirten Wu, ancak Avrupa’nın özellikle de Almanya'nın Ada'dan gelişmiş mikroçip teknolojilerini ithal etmek istemesi halinde Tayvan'ın, Avrupa ile daha iyi ilişkiler kurma talebini göz ardı edemeyeceğini vurguladı.

Wu, Avrupa'nın, Tayvan'ın jeopolitik konumu ve Çin ile sorunları hakkında duyarlı olmaları umudunu dile getirerek, "Avrupa Tayvan ile ekonomik veya diğer ilişkilerin gelişmesinde büyük resmi görmüyor" ifadesini kullandı.

Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Nicola Beer, Wu ile 17 Haziran'da Brüksel'deki görüşmesinin ardından Twitter'da yaptığı paylaşımda, Tayvan'ı "demokratik ailenin sıkı üyesi" olarak tanımlamıştı.