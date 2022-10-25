Tayvan'dan savaşa hazırlık mesajı: Oturup beklemeyeceğiz
Tayvan Savunma Bakanı Chiu Kuo-cheng, durum gerektirdiğinde ordunun "barış zamanından savaş zamanına" kolayca geçebileceğini duyurdu.
Tayvan Savunma Bakanı Chiu Kuo-cheng, Çin ile yaşanan gerilimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Chiu Kuo-cheng, Tayvan Boğazı'ndaki mevcut askeri durumun dikkatli bir şekilde ele alınmadığı takdirde daha da kötüye gidebileceğini belirtti.
Chiu, Tayvan ordusunun her zaman savaşa hazır olduğunu ve yeteneklerini sürekli olarak geliştirdiğini söyledi.
Chiu, ordunun "oturup beklemeyeceğini" ve elindeki mevcut silahlarla eğitime ve tatbikatlara devam edeceğini dile getirdi.
Ordunun savaşa hazır olduğuna dikkat çeken Chiu, durum gerektirdiğinde "barış zamanından savaş zamanına" kolayca geçebileceklerini de sözlerine ekledi.
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