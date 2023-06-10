Tayvan'ın savunma kapasitesi yeni teknolojilerle geliştirilecek

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ın savunma kapasitesini yeni teknolojilerle geliştirme konusunda çalışacağını söyledi.

AA
Yayınlanma: 10.06.2023 - 14:27
Tayvan'ın savunma kapasitesi yeni teknolojilerle geliştirilecek
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Tayvan'ın güneybatısındaki Kaohsiung kentinde düzenlenen terörle mücadele tatbikatını denetleyen Tayvan lideri Tsai Ing-wen, hükümetinin deniz ve sınır güvenliğini korumaya yönelik politikaları teşvik edeceğini belirtti.

Tsai, "Tayvan ne kadar güvenliyse dünya da o kadar güvenlidir" ifadelerini kullandı.

Tatbikatta güvenlik güçleri denizden gelecek "terör" tehdidine karşı yeteneklerini ortaya koydu. Tayvan güçleri, "teröristler" tarafından kontrol edildiği varsayılan bir gemiye denizden ve havadan müdahale ederek gemiyi ele geçirdi.

Tsai'nin, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada'daki güvenlik politikasına ilişkin açıklamasının, Çin'in Tayvan'a yönelik askeri tehditlerinin arttığı bir dönemde gelmesi dikkati çekti.

Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.

 


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