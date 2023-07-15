Tayvanlı dalgıçlar karşılaştıkları tuhaf deniz canlısını fotoğrafladı

Yayınlanma: 15.07.2023 - 17:33

Güncelleme: 15.07.2023 - 17:37

Tayvanlı dalgıçlar, ancak Orta Çağ kitaplarında rastlanabilecek türden bu ilginç deniz canlısıyla karşılaşmalarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Normal şartlar altında derin sularda rastlanabilen bu canlının, uğradığı bir saldırı sonrası sığ sulara doğru yüzdüğü düşünülüyor.

200 İLA 1000 METRE DERİNLİKTE YAŞAM SÜRÜYOR

Japon mitolojisinde deprem ve tsunami başta olmak üzere yaklaşan kıyamet ve tehlikenin habercisi olarak sembolize edilen ve "Kürek Balığı" (Russell's oarfish) adı verilen bu canlı, 200 ila 1000 m arasında derinliklerde yaşayan, efsanelere konu olmuş bir balık türüdür.

Sahip olduğu pullardan dolayı yan taraftan bakıldığında görülmesi oldukça güçtür.

SALDIRIYA UĞRAMIŞ...

Ladbible'da yer alan habere göre dalgıçlar, balığın derisinin üzerinde ısırık olduğunu düşündükleri birçok izle karşılaştı ve devasa balığın, başka canlılar tarafından saldırıya uğramış olabileceğini ifade ettiler.

Uzmanlar, kürek balığının gövdesinde yuvarlak bir çukuru anımsatan ısırıkların, küçük bir köpekbalığı türüne (Cookiecutter Shark) ait olduğunu bildirdi.

Kürek balıklarının boyları yaklaşık 8 metreye kadar ulaşmakta ve bu 2 metrelik örnek, diğer örneklerinin yanında oldukça küçük kalmakta.