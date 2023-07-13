Uzmanlara göre 2025 yılında internet kıyameti yaşanabilir

Yayınlanma: 13.07.2023 - 09:09

Güncelleme: 13.07.2023 - 09:09

2025 yılında güçlü bir güneş fırtınasının Dünya'yı vuracağı ve bunun da bir "internet kıyametini" tetikleyebileceği uyarısında bulunuldu.

Fenomenin nedeni, Güneş'in 2025 yılında döngüsünün zirvesine ulaşacak olması olarak açıklanıyor.

İNTERNET SONA EREBİLİR

Donanımhaber'de aktarılan bu durum dünyanın dört bir yanındaki bilgisayarlarda ciddi bozulmalara ve hatta elektrik kesintilerine neden olabilir.

Uzmanlar, güneş döngüsünün sona ermesinin ardından güçlü bir manyetik fırtınanın Dünya'yı vuracağını ve alıştığımız şekliyle internetin sona erebileceğini belirtiyorlar.

Kayıtların başladığı 1755 yılından bu yana döngü değişimi 25 kez gerçekleştiği için bu durum olağandışı olmasa da, uzmanlar mevcut döngünün "çok daha hızlı hale gelmesi" nedeniyle paniğe kapılmış durumda. Zira uzmanlar daha önce tahmin edilenden daha fazla güneş lekesi ve patlaması gördüklerine dikkat çekiyorlar.

NASA ise internetin sonunun 2025 yılındaki bir güneş fırtınasından kaynaklanma olasılığı hakkında henüz bir yorum yapmadı.