TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un oğlu, dünya evine girdi

21 Ağustos 2022 Pazar, 23:07

İstanbul Beykoz Mecidiye Kasrı’nda evlenen çift, Gaziantep ve Mardin’de meydana gelen ve çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiği trafik kazaları sebebiyle sade bir tören düzenledi.

AYM BAŞKANI ŞAHİT OLDU

Çiftin nikahını İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş kıydı. Nikah şahitliklerini Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova, Pakistan Senato Başkanı Muhammad Sadıq Sanjrani, KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Meclis eski Başkanı Bülent Arınç, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan yaptı.

Nikaha ayrıca, Makedonya Alternativa Partisi Genel Başkanı Afrim Gashi ve Makedonya eski Devlet Bakanı Furkan Çako, Karadağ Müftüsü Rifat Feyzic, Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ve Sadık Ahmet’in kurduğu DEP Partisi Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu ile siyaset, iş dünyası, sanat ve medya dünyasından davetliler katıldı.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, nikah töreninde davetlilere, katılımlarından dolayı teşekkür etti.