TBMM'de yaşanan kavga uluslararası basında: 'Parlamento kaosa sürüklendi...'

Yayınlanma: 17.08.2024 - 12:50

Güncelleme: 17.08.2024 - 12:50

AKP'li Alpay Özalan'ın, TBMM Genel Kurulu'ndaki Can Atalay özel oturumunda TİP Milletvekili Ahmet Şık'a saldırısı uluslararası basında geniş yankı uyandırdı.

Dünya'nın önde gelen medya kuruluşları, TBMM'deki görüntüleri manşetlere taşıyarak, okuyucularına aktardı.

Financial Times, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çıkan kavgada üç milletvekili yaralandı" başlığı ile verdiği haberde "31 Mart seçimlerinde AKP'nin kurulmasından bu yana en ağır yenilgisini almasının ardından Türk siyasetindeki gerilimin daha da arttığını" yazdı.

The Guardian, yaşanan olayı "Düzinelerce milletvekilinin yumruk yumruğa kavgaya karışmasıyla Türkiye parlamentosu kaosa sürüklendi" başlığıyla haber yaptı.

Sky News, "Türk parlamentosu hapisteki muhalif siyasetçiyle ilgili toplantı sırasında yumruk yumruğa kavgaya tutuştu" başlığını atarak, TBMM'deki gergin anlara dikkat çekti.

Reuters, "Türk milletvekilleri, hapisteki muhalefet milletvekiliyle ilgili tartışmalar sırasında arbede çıkardı" ifadelerine yer verdi.

Fox News'in yaptığı haberde ise "Türk parlamentosu, hapisteki muhalefet lideri yüzünden kaotik ve kanlı bir kavgaya sürüklendi" başlığı kullanıldı.

Independent da yaşanan kavgayı paylaşarak, "Hapisteki muhalefet milletvekili için Türk parlamentosunda kavga çıktı" ifadelerine yer verdi.

Daily Express, olayı "Öfkeli milletvekilleri arasında büyük bir kavga çıkarken Türkiye'nin parlamentosunda kaos yaşanıyor" başlığıyla okuyucularına aktardı.

Associated Press, kavgaya dair "Türkiye'de milletvekilleri, hapisteki meslektaşlarıyla ilgili tartışma sırasında kanlı bir kavgaya tutuştu" ifadelerini kullandı.

Jerusalem Post, "Türk parlamentosunda terörizm suçlamaları ve yumruklar havada uçuşurken arbede çıktı" başlığını attı.

Gulf News, olaya ilişkin "Türk parlamentosunda görevden alınan milletvekili nedeniyle arbede çıktı" ifadesini kullandı.

Der Spiegel, "Türk parlamentosunda arbede çıktı" başlığıyla kavgayı haberleştirdi.

NE OLMUŞTU?

AYM'nin tutuklu Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği kararı görüşmek üzere olağanüstü toplandı.

TİP'li İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın konuşması sonrası Meclis'te kavga çıktı. Oturuma üç kez ara verildi.

Ahmet Şık'ın yeniden konuşmak üzere kürsüde sözü aldığı sırada başını Alpay Özalan'ın çektiği bir grup AKP'li milletvekili Şık'a saldırdı.