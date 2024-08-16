Erdoğan'ın başdanışmanı TBMM'deki kavgayı savundu
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, TBMM'de TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'a saldıran AKP'li vekilleri savundu. Köroğlu; Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ve Can Atalay'ı hedef aldı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bugün Can Atalay için olağanüstü toplandı. TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık konuşması sırasında AKP'li vekillerin saldırısına uğradı. AKP'lilerin saldırısında CHP'li Okan Konuralp ve DEM Partili Gülistan Koçyiğit yaralandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olan Ahmet Selim Köroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Burası Tbmm dingonun ahırı değil,hakaret edersen cevabınıda alırsın. Osman Kavala,Selahattin Demirtaş ve Can Atalay teröristtir." ifadelerini kullandı.
Burası Tbmm dingonun ahırı değil,hakaret edersen cevabınıda alırsın.— Ahmet Selim Köroğlu (@aselimkoroglu) August 16, 2024
Osman Kavala,Selahattin Demirtaş ve Can Atalay teröristtir.
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