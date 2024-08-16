Erdoğan'ın başdanışmanı TBMM'deki kavgayı savundu

Yayınlanma: 16.08.2024 - 16:58

Güncelleme: 16.08.2024 - 16:58

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bugün Can Atalay için olağanüstü toplandı. TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık konuşması sırasında AKP'li vekillerin saldırısına uğradı. AKP'lilerin saldırısında CHP'li Okan Konuralp ve DEM Partili Gülistan Koçyiğit yaralandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olan Ahmet Selim Köroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Burası Tbmm dingonun ahırı değil,hakaret edersen cevabınıda alırsın. Osman Kavala,Selahattin Demirtaş ve Can Atalay teröristtir." ifadelerini kullandı.