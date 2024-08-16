TBMM'nin olağanüstü toplantısı... Genel görüşme açılması reddedildi
TBMM Genel Kurulu'nda, Anayasa Mahkemesi'nin Hatay'dan milletvekili seçilen Gezi davası hükümlüsü Can Atalay'la ilgili kararına ilişkin muhalefetin genel görüşme talebiyle verdiği önerge oy çokluğuyla reddedildi.
TBMM Genel Kurulu'ndaki olağanüstü toplantıda, ön görüşmelerin tamamlanmasının ardından genel görüşme yapılıp yapılmayacağına ilişkin oylamaya geçildi.
Genel Kurul'da yapılan elektronik oylama sonucunda genel görüşme açılması oyçokluğuyla reddedildi.
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