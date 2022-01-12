TDT'den Kazakistan’a destek mesajı

12 Ocak 2022 Çarşamba, 04:00

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) dışişleri bakanları, gözlemci ülkeler Türkmenistan ve Macaristan’dan mevkidaşları ile dün Kazakistan’daki gelişmeleri ele almak üzere video konferans yöntemiyle olağanüstü toplantı düzenledi. Kazakistan, Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan’la birlikte TDT üyesi.

Kazakistan’daki hükümet karşıtı protestolar sonrasındaki şiddet olaylarında yaşamını yitirenler anısına bir dakikalık saygı duruşunun ardından bakanlar basına kapalı toplandı. Yapılan ortak açıklamada TDT’nin Kazakistan’a dayanışması yinelendi, “yaşamları tehlikeye atan, kamu düzenini bozan, mala zarar veren şiddet ve yıkıcı eylemler” kınandı. Kazak yetkililerin kamu düzenini acilen yeniden kurma kapasitesine olan güvene işaret edildi. Kazakistan yönetiminin, “ülkede anayasal düzeni bozmayı amaçlayan teröristlere, radikallere, aşırılık yanlılarına ve suçlulara karşı terörle mücadele operasyonlarına” destek vurgusu yapıldı.

"YANINDAYIZ"

Toplantının başında basına açık bir konuşma yapan Çavuşoğlu, Kazakistan’daki gelişmeleri kaygıyla izlediklerini belirtti. Durumun kontrol altına alınmış olmasından memnuniyet duyduklarını kaydeden Çavuşoğlu, “Kazakistan, bu krizi aşacak kabiliyet, tecrübe ve devlet geleneğine sahiptir. Onursal başkanımız Sayın Nazarbayev ve Cumhurbaşkanı Sayın Tokayev’in vizyonu doğrultusunda güçlü bir devlet aklı oluşmuştur. Kazak halkı da mevcut sorunlara çözüm bulmak amacıyla birlik ve beraberlik ruhunu gösterecek sağduyuya sahiptir” dedi. TDT’nin “Büyük Türk dünyası olarak Kazakistan’ın yanındayız” mesajını verdiğini belirten Çavuşoğlu, “Bundan sonra da üzerimize ne düşerse tüm imkânlarımızla Kazakistan’ın yanındayız ve tüm imkânlarımızı seferber etmeye hazırız” ifadelerini kullandı.

"BÜTÜNLEŞME" MESAJI

Geçen kasımda yapılan toplantıda Türk Konseyi’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na dönüşmesinin önemli bir milat olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, şöyle konuştu: “Etkin bir şekilde ve birlik içinde hareket ederek Kazak kardeşlerimizin olabilecek ihtiyaçlarına yanıt verebilmemiz gerekiyor. Kazakistan’ın bu sınamadan daha güçlü çıkması için bir olmalıyız. İstanbul Zirvesi’nde kabul ettiğimiz Vizyon 2040 belgesi, iç ve dış sınamalarda gerekli birliği ve dayanışma çerçevesini çiziyor. Bu bağlamda teşkilat olarak ortaya koyduğumuz daha fazla siyasi ve iktisadi bütünleşme yönündeki adımları hızlandırmalıyız. Tabii kalkınma ve işbirliği için en temel şart güvenlik ve istikrar. Teşkilatımız bünyesinde güvenlik ve istihbarat işbirliğini daha düzenli ve kurumsal hale getirmeliyiz.”