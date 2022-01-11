Son dakika | Kazakistan lideri Tokayev: KGAÖ barış güçleri çekilmeye başlayacak

11 Ocak 2022 Salı, 09:29

Akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar nedeniyle başlayan protestoların şiddet olaylarına dönüştüğü ancak hafta sonu durumun kontrol altına alındığı Kazakistan'da Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev yeni bir açıklama yaptı.

Sputnik'in habere göre; Tokayev, kendi talebi üzerine yollanan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) barış güçlerinin misyonunun tamamlandığını, 2 gün içinde aşamalı olarak ülkeden çıkmaya başlayacağını ve çekilme sürecinin en fazla 10 gün olacağını duyurdu.

"ALMATI'DA KONTROLÜ TAMAMEN KAYBEDEBİLİRDİK"

KGAÖ'den kendisinin barış gücü talep ettiğini bir kez daha hatırlatan Tokayev, vekillere yaptığı açıklamada, "Kazakistan'a saldırı planının birçok farklı tarafı vardı... Uluslararası terörizm kapsamında silahlı bir saldırı olduğu için Kazakistan hukuka uygun bir biçimde KGAÖ'deki partnerlerine barış gücü talebiyle başvurdu... Almatı'da kontrolü tamamen kaybedebilirdik" dedi.