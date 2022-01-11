Türkiye'nin Kazakistan'a destek açıklaması sonrası gözler askeri anlaşmada

11 Ocak 2022 Salı, 04:00

Kazakistan’da yaşanan gelişmelerle ilgili Türkiye’den gelen “Her türlü desteği vermeye hazırız” açıklamalarının ardından gözler, Türkiye ile Kazakistan arasında 2018’de imzalanan Askeri İşbirliği Anlaşması’na çevrildi. Geçen yıl TBMM’de kabul edilerek yürürlüğe giren anlaşma, askeri öğrenciler ile subayların eğitimi ve tatbikatlara ortak katılım gibi alanları kapsıyor. Kazakistan’la yapılan anlaşmada Libya anlaşmasında olduğu gibi asker göndermeye zemin sağlayan bir düzenleme ise bulunmuyor.

Kazakistan’daki gelişmeler konusunda hafta sonu mesajlar veren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin Kazakistan’la mevcut askeri eğitim işbirliği ilişkileri bulunduğunu belirterek “Biz, Kazakistan’ın her zaman olduğu gibi bugün de yanındayız. Sayın Cumhurbaşkanımız ‘Her türlü bilgi ve tecrübe paylaşımına hazırız’ şeklinde açıklamada bulundu. Bu bizim için talimattır. Herhangi bir talep geldiğinde, emir ve talimat verildiğinde biz de Kazakistanlı kardeşlerimize her türlü yardımı yapmaya hazır olduğumuzu ifade ediyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

TATBİKATLARI DA KAPSIYOR

Akar’ın bu açıklamaları, Türkiye ile Kazakistan arasında 1993 ve1994 tarihli askeri eğitim işbirliği anlaşmalarının yerine geçecek şekilde 2018’de imzalanan Askeri İşbirliği Anlaşması’nı yeniden gündeme getirdi. Ankara’da 13 Eylül 2018’de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Kazakistan Savunma Bakanı Nurlan Yermekbayev’in imzaladığı ve 10 Şubat 2021’de TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen Türkiye-Kazakistan Askeri İşbirliği Anlaşması’ndaki işbirliği alanları arasında askeri eğitim ve öğretim, müşterek tatbikat ve eğitimler, savunma sanayii, askeri istihbarat, barışı koruma ve insani yardım harekâtları gibi başlıklar bulunuyor. Anlaşmadaki işbirliği şekilleri ise iki tarafın uzmanları arasında çeşitli faaliyet alanlarında tecrübe ve bilgi değişimi, askeri birlik, karargâh ve kurumlarda ücretli, ücretsiz veya indirimli ücret karşılığında eğitim, öğretim veya kursların düzenlenmesi, fiili atış uygulamalarını da içerecek şekilde askeri tatbikatlara katılım, müşterek tatbikatlar düzenlenmesi, karşılıklı lojistik destek sağlanması ve hibe şeklinde veya ücreti karşılığında mühimmat ve malzeme alışverişi olarak sıralanıyor. Buna karşın Kazakistan’la mevcut askeri işbirliği anlaşması, Türkiye’nin Libya Ulusal Uzlaşı Hükümeti’yle 2019’da imzaladığı anlaşmada olduğu gibi müşterek savunma ve güvenlik işbiriliği ofisi kurularak o ülkeye asker göndermeye zemin sağlayan bir düzenleme içermiyor.

TDT DIŞİŞLERİ BAKANLARI KAZAKİSTAN’I GÖRÜŞECEK



Kazakistan’ın Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan’la birlikte üyesi olduğu Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları, bugün düzenlenecek olağanüstü toplantıda Kazakistan’daki gelişmeleri ele alacak. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada toplantının, üye ve gözlemci ülkelerin katılımıyla yapılacağı bildirildi.

