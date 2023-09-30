Tel Aviv'de bıçaklı kavga: Çok sayıda yaralı var
İsrail'in Tel Aviv kentinin güneyinde meydana gelen şiddet olaylarında Eritreli bir kişinin öldüğü ve dokuz kişinin de yaralandığı bildirildi.
Tel Aviv'in Hatikvah mahallesinde gece saatlerinde meydana gelen bir arbede sırasında on Eritreli sığınmacının bıçaklandığı bildirildi.
Yerel hastaneden yapılan açıklamada, iki kişinin vücudundaki delici yaralar nedeniyle durumunun ağır olduğu ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Yaralanan diğer üç kişinin durumunun orta, dört kişinin ise hafif şekilde yaralandığı kaydedildi.
Kısa bir süre sonra Har Zion Bulvarında çıkan ikinci bir kavgada 30 yaşlarında bir adam bıçaklanarak öldürüldü.
Polis, olaylarla ilgili soruşturma başlattı.
NE OLMUŞTU?
Tel Aviv'in güneyi bu ayın başlarında Eritre rejiminin destekçileri, muhalifleri ve polis arasında yoğun çatışmalara sahne olmuştu.
Çatışmalarda 150'den fazla kişi yaralanmış ve onlarca kişi tutuklanmıştı.
Bölge, Kuzey Afrika'dan gelen büyük bir sığınmacı nüfusuna ev sahipliği yapıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Filenin Sultanı’ evlendi: Nikahı Tunç Soyer kıydı
- 300 yıllık sembol ağacı kesen genç gözaltına alındı
- Demet Akbağ'dan 'ayrılık' kararı
- Bahçeli ağırlamıştı: Yeğeni de hedefte
- Dilan Polat'ın ödediği vergi ortaya çıktı!
- Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
- Süresiz başkanlık!
- Kadın yazar eski eşini öldürdü!
- ‘7’ye varan bir deprem üretebilir’
- Stoklar neredeyse tükenme noktasına geldi!