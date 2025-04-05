CHP’li Bulut, kurultay sonrası yol haritasını açıkladı: ‘Sırada Şişli ve Samsun var’

Yayınlanma: 05.04.2025 - 15:43

Güncelleme: 05.04.2025 - 15:43

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, partisinin yarın "İrade Milletindir" sloganıyla yapılacak kurultayına ilişkin Cumhuriyet’e konuştu.

"KAYYUM TARTIŞMALARIYLA PARTİYİ SİNDİRMEYE ÇALIŞTILAR"

Kurultayın yapıldığı zamana dikkat çeken Bulut “Yargı, iktidarın kendi devamlılığını sağlamak için bir araç haline getirilmiş. Tehdit edilmeyen hiçbir kesim kalmadı. O tehditlerden biri de Türkiye’nin kurucu partisine oldu. Bu tür tehditler sadece darbe dönemlerinde yaşanmıştır. Kayyum atanacak tartışmalarıyla partiyi sindirmeye, korkutmaya çalıştılar. Bu kurultay da bunlara bir cevap. Partimizin birliğini, bütünlüğünü gösterecek bir kurultay olacak” dedi.

"MİTİNGLER VE İMZA KAMPANYASI DEVAM EDECEK"

Şimdiden kurultay sonrası sürece de hazırlandıklarını vurgulayan Bulut, Cumhurbaşkanı adayları Ekrem İmamoğlu’nun özgürlüğü ve erken için yapacakları mitinglerin devam edeceğini, ayrıca imza kampanyasını da sürdüreceklerini söyledi.

“Uzun soluklu bir süreç yöneteceğiz” diyen Bulut “Vatandaşın reaksiyonunu daim kılmak gerekiyor. Çünkü iktidarın yaptıklarının demokratik bir karşılığı olmalı. Biz halkın iradesine darbe yapıldığında bir hafta Saraçhane’de mitingler yaptık. Önseçim yaptık. Kurultay günü mitingimizi Ankara’da, kurultay salonunun yanında yapacağız. Genel başkanımız Ankaralılarla buluşacak, mesajlarını verecek. Bundan sonra her Çarşamba İstanbul’un bir ilçesinde, her hafta sonu da bir ilde miting yapacağız. İlk olarak Çarşamba Şişli’de, hafta sonu da Samsun’da olacağız” ifadelerini kullandı.

"HÜKÜMET PROGRAMINI ÇIKARTACAĞIZ"

Üç günde 5 milyon imzaya ulaşan imza kampanyasını da anımsatan Bulut “İmza kampanyamızı sürdüreceğiz. Hedefimiz cumhurbaşkanı seçecek oranda imzayı toplamak. İnsanlar İmamoğlu’nun serbest bırakılmasını ve erken seçim sandığını istiyor. 30 milyon imzayı bulacağız” dedi.

Bunun dışında hükümet programını çıkartacak çalışmalara başlayacaklarını da aktaran Bulut “Pazartesi gününden itibaren erken seçim çalışmalarına başlayacağız. Cumhurbaşkanı adayımız seçilince neler yapacak, bunlara hazırlanacağız. Ekrem İmamoğlu cezaevinde olsa da CHP onun seçim çalışmasını yürütecek” diye konuştu.