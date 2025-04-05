Yandaş medyada şaibe davası tartışmaları alevlendi: Olası iptal kararında olağanüstü kurultay da iptal olur mu?

Yayınlanma: 05.04.2025 - 16:42

Güncelleme: 05.04.2025 - 16:42

CHP, partiye kayyum atanma tehlikesini önlemek için yarın olağanüstü kurultaya giderken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen “şaibeli kurultay” soruşturması üzerindeki tartışmalar da alevlendi.

İktidar kanadına yakın gazete ve televizyon kanallarında; CHP’nin soruşturma konusu olan 38’inci Kurultay’da esasa yönelik karar verilmesi durumunda, CHP’nin 7’nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan sonra alınan bütün kararların iptal olacağı, bu nedenle yarınki olağanüstü kurultayın da iptali gündeme gelebileceği” tartışması yapılıyor.

MASAK RAPORU BEKLENİYOR

CHP’nin hukukçu kurmayları ise söz konusu tartışmanın hukuken bir geçerliliğinin olmadığını belirtti. Kurmaylar; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddia konusu kişilerin MASAK’tan hesap dokümanlarını ve tapu kayıtlarını istediğini; ancak bu 2 kayıttan da şaibelere yönelik herhangi bir somut verinin çıkmadığını belirtti.

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın MASAK’tan gelen dokümanlar hakkında da rapor istediğini belirten kaynaklar; bu raporda da herhangi bir şaibe verisine ulaşılmasının beklemediklerini, savcılığın araştırdıkça iddiaların çürüdüğünü vurguladı.

"SEÇİLEN BELEDİYE BAŞKANLARI DA MI GEÇERSIZ SAYILACAK"

38’inci Kurultay’ın “iptaline” yönelik açılan davalarda amacın kurultayın tekrarlanması olduğunu anımsatan kurmaylar; partinin olağanüstü kurultay kararı almasıyla dava taleplerinin boşa çıktığını, savcılığın bu yönde bir tutuma gitmesinin “yasal ruha” uygun olacağını da kaydetti.

Kurmaylar, iddia konusu şaibeli kurultayın üstüne yapılacak olağanüstü kurultayın hukuken geçersiz sayılacağı görüşüne yönelik ise “Olağanüstü kurultay çağrısının yapılması; hukuken doğurucu, inşai işlemlerdir. Hukukta işlemler geriye yürümez. Bu yönetim sadece kurultay kararı almadı, halkın seçtiği belediye başkanları ve belediye meclis üyelerini de kararlaştırdı. Bu görüşe göre; seçilen belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri de mi geçersiz sayılacak? Bu hem mantığa hem hukuka da uymuyor. Olası bir iptal kararında; ara işlemler iptal olmaz. Bu nedenle olağanüstü kurultay sonucu da iptal olmaz” dedi.