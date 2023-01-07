Televizyoncu Lizzie Cundy'den Prens Harry'e 'aygır' göndermesi

Yayınlanma: 07.01.2023 - 14:29

Güncelleme: 07.01.2023 - 14:29

Sussex Dükü Prens Harry, anı kitabında bekaretini "poposuna şaplak atan yaşlı bir kadına" kaybettiğini, o dönemde 17 yaşında bir öğrenci olduğunu açıklamıştı.

Prens Harry, söz konusu anısında Londra'daki "çok işlek bir barın" arkasındaki bir tarlada bilinmeyen bir kadın ile yaşadığı ilişkiyi ayrıntılarına kadar anlatmış, ilişki sırasında kendisine "genç bir aygır" gibi davranıldığını söylemişti.

Televizyoncu Lizzie Cundy, Harry'nin "kendisinden yaşça büyük bir kadına bekaretini kaybettiğini" itiraf etmesine ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

54 yaşındaki Cundy, Harry'nin kendisine "genç bir aygır" gibi davranıldığı ifadelerine yönelik Instagram'dan bir göndermede bulundu.

Cundy, ata binerken bikini giydiği bir fotoğrafı hikayesinde paylaşarak, "Bir aygıra nasıl davranılacağını biliyorum...sadece söylüyorum" notunu bıraktı.

Geçtiğimiz ay, Prens Harry'nin eşi Meghan Markle'ın eski bir arkadaşı olan Cundy, çifti tanıştırdığı için pişman olduğunu söyleyerek şaka yapmıştı.