Tepki çeken iş ilanı: 'Adaylar DD beden göğüslere sahip olmalı'

05 Ağustos 2022 Cuma, 17:39

West Coast bölgesine bağlı küçük Hokitika kasabasındaki Stumpers Bar & Cafe'de cama yapıştırılan ilan, hem yerel halk hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından "cinsiyetçi ve iğrenç" diye nitelendirildi.

"Yarı zamanlı çalışacak bar personeli aranıyor. İçeriden başvurun. Çift D göğüslere, harika bir gülümsemeye ve iyi bir tutuma sahip olmalı" ifadelerine yer verilen ilanda, "erkeklerin de başvurabileceği" belirtildi.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; şoke edici ilan sosyal medyada hızla yayıldı ve içeriği görüş ayrılıklarına yol açtı. Bazıları bunu esprili görüp savunmaya çalışırken, bazıları da cinsiyetçi diye niteledi.

İLAN SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Bir kullanıcı Twitter'da şunları yazdı:

"Bunun dikkat çekmek için yapılan bir espri olduğu ortada. Milletin sakinleşmesi lazım."

Bir kadın ise ilanı şöyle iğneledi:

"Bakın, eğer 'çift D göğüslere, harika bir gülümsemeye ve iyi bir tutuma sahip olmalı ama kadınlar da başvurabilir' deseydi, bu az biraz komik olabilirdi. Bu ise sadece iğrenç."

Anyone want a job in Hokitika? pic.twitter.com/0j8xpOCgSI — Jack Kevorkian (@kevorkian82) August 2, 2022

Başka bir kadın da "Ben sadece tek D göğüslere sahibim ve böyle bir ilanı olan herhangi bir yerde çalışmaktansa paslı bir kaşıkla kendi gözlerimi oymayı tercih ederim" diye tweet attı.

'İNSAN HAKLARI YASASI'NI İHLAL EDİYOR'

Yeni Zelanda İş, İnovasyon ve İstihdam Bakanlığı, NZ Herald'a ilanın, ayrımcılık niyeti taşıdığı makul şekilde anlaşılabilecek iş ilanlarını yayımlamayı yasaklayan İnsan Hakları Yasası 1993'ü ihlal ettiğini açıkladı.