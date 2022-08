Tepki çeken iş ilanı: 'Adaylar DD beden göğüslere sahip olmalı'

West Coast bölgesine bağlı küçük Hokitika kasabasındaki Stumpers Bar & Cafe'de cama yapıştırılan ilan, hem yerel halk hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından "cinsiyetçi ve iğrenç" diye nitelendirildi.

"Yarı zamanlı çalışacak bar personeli aranıyor. İçeriden başvurun. Çift D göğüslere, harika bir gülümsemeye ve iyi bir tutuma sahip olmalı" ifadelerine yer verilen ilanda, "erkeklerin de başvurabileceği" belirtildi.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; şoke edici ilan sosyal medyada hızla yayıldı ve içeriği görüş ayrılıklarına yol açtı. Bazıları bunu esprili görüp savunmaya çalışırken, bazıları da cinsiyetçi diye niteledi.

Bir kullanıcı Twitter'da şunları yazdı:

"Bunun dikkat çekmek için yapılan bir espri olduğu ortada. Milletin sakinleşmesi lazım."

Bir kadın ise ilanı şöyle iğneledi:

"Bakın, eğer 'çift D göğüslere, harika bir gülümsemeye ve iyi bir tutuma sahip olmalı ama kadınlar da başvurabilir' deseydi, bu az biraz komik olabilirdi. Bu ise sadece iğrenç."

Anyone want a job in Hokitika? pic.twitter.com/0j8xpOCgSI