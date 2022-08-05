Tepki çeken iş ilanı: 'Adaylar DD beden göğüslere sahip olmalı'
Yeni Zelanda'daki bir bar, tüm kadın adayların "DD beden göğüslere" sahip olmasını gerektiren bir iş ilanı asması üzerine tepki çekti. İş ilanında ayrıca "harika bir gülümseme ve iyi bir tutum" beklentileri de belirtildi.
West Coast bölgesine bağlı küçük Hokitika kasabasındaki Stumpers Bar & Cafe'de cama yapıştırılan ilan, hem yerel halk hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından "cinsiyetçi ve iğrenç" diye nitelendirildi.
"Yarı zamanlı çalışacak bar personeli aranıyor. İçeriden başvurun. Çift D göğüslere, harika bir gülümsemeye ve iyi bir tutuma sahip olmalı" ifadelerine yer verilen ilanda, "erkeklerin de başvurabileceği" belirtildi.
Independent Türkçe'de yer alan habere göre; şoke edici ilan sosyal medyada hızla yayıldı ve içeriği görüş ayrılıklarına yol açtı. Bazıları bunu esprili görüp savunmaya çalışırken, bazıları da cinsiyetçi diye niteledi.
İLAN SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ
Bir kullanıcı Twitter'da şunları yazdı:
"Bunun dikkat çekmek için yapılan bir espri olduğu ortada. Milletin sakinleşmesi lazım."
Bir kadın ise ilanı şöyle iğneledi:
"Bakın, eğer 'çift D göğüslere, harika bir gülümsemeye ve iyi bir tutuma sahip olmalı ama kadınlar da başvurabilir' deseydi, bu az biraz komik olabilirdi. Bu ise sadece iğrenç."
Anyone want a job in Hokitika? pic.twitter.com/0j8xpOCgSI— Jack Kevorkian (@kevorkian82) August 2, 2022
Başka bir kadın da "Ben sadece tek D göğüslere sahibim ve böyle bir ilanı olan herhangi bir yerde çalışmaktansa paslı bir kaşıkla kendi gözlerimi oymayı tercih ederim" diye tweet attı.
'İNSAN HAKLARI YASASI'NI İHLAL EDİYOR'
Yeni Zelanda İş, İnovasyon ve İstihdam Bakanlığı, NZ Herald'a ilanın, ayrımcılık niyeti taşıdığı makul şekilde anlaşılabilecek iş ilanlarını yayımlamayı yasaklayan İnsan Hakları Yasası 1993'ü ihlal ettiğini açıkladı.
Video Haberler
- Konya Emniyetine 31 yeni araç takviyesi
- Çalışmalara helikopterli destek
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Antalya'da hareketli dakikalar
- Sokakta dehşet: Büfeden alışveriş yapan kişiye ateş açtı
- Gözüne kaçan cismi tornacıda çıkardılar
- Hastanedeki yangının bilançosu açığa çıktı
- Antalya'da suç örgütüne operasyon: 9 kişi yakalandı
- Soru önergesine verdiği yanıt yeniden gündemde
- Eşi vurmuştu: Ezgi'den 8 gün sonra acı haber geldi
En Çok Okunan Haberler
-
- Son seçim anketi yayımlandı
- 'İnkar ederlerse elimde liste var!'
- 'Erdoğan fikir değiştirecek...'
- 'Yüzde 125 şimdiden hayırlı olsun!'
- İkinci el otomobil satışında yüzde 50 düşüş!
- ‘Yaşayabilmek için bu kararı aldık’
- Akademinin dikkat çeken 'FETÖ' raporu
- Uygulama yedi ay dayanabildi
- 'Erdoğan'ı terk etmeye hazırlanıyorlar'
- IŞİD sorumlusu itiraf etti: 'Hedef Türkiye'