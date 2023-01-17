Terk edilmiş eski bir otelde esrar çiftliği tespit edildi
İskoçya'nın Aberdeenshire kentindeki Aboyne köyünde terk edilmiş bir eski otelde "esrar çiftliği" tespit etti.
İskoçya'nın Aberdeenshire kentindeki Aboyne köyünde "esrar çiftliği" tespit edildi.
Köydeki terk edilmiş eski Huntly Arms adındaki bir otele güvenlik güçleri tarafından baskın düzenledi.
Polisler, otelde esrar yetiştirildiğini doğrulayarak, olayla ilgili dört kişinin tutuklandığını bildirdi.
İskoçya polisi yaptığı açıklamada, "Aboyne'deki Charlestown Road'da bir binada esrar yetiştirildiğinden haberdar olduk" açıklamasında bulundu.
Olayla ilgili soruşturmaların devam ettiği kaydedildi.
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