Tesla fabrikasında elektrik kesildi: Solcu grup üstlendi
Almanya'nın başkenti Berlin'deki Tesla fabrikasında elektrik kesintisi yaşandı. Kesintiye yol açan trafo merkezi yangınını, solcu grup üstlendi.
ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Berlin yakınlarında Grünheide'deki fabrikasında üretimin, bir elektrik direğinde çıkan yangının ardından yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle durma noktasına geldiği bildirilmişti.
"Vulkangruppe" isimli solcu bir grup, Tesla fabrikasında elektrik kesintisine yol açan trafo merkezine yönelik saldırının sorumluluğunu üstlendi.
Geçen hafta "Tesla'yı Durdurun" girişiminden yaklaşık 80 aktivist, Tesla fabrikanın yakınındaki ormanlık alanı yok edecek genişleme planını protesto etmişti.
Fabrikanın yanındaki ormanlık alanın Tesla tarafından işgal edildiğini savunan aktivistler, Grünheide bölgesi sakinlerinin Tesla'nın fabrika genişletme planına karşı çıkmasını destekleyerek, bölgede içme suyu alanlarının korunmasını istemişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Çanakkale’de korkutan deprem
- AİHM’e taşındı!
- 'Çanakkale 6.8 ile 7.4 arasında bir depreme gebedir'
- Naci Görür'den kritik açıklama!
- Çetin Doğan'ın sağlık durumu hakkında açıklama geldi
- Belçika'da Fenerbahçe alarmı
- Büyükelçi oldu, davadan kaçamadı!
- 'Çok şiddetli hissettik'
- Ankara, İstanbul ve İzmir’de son durum ne?
- Sadettin Saran adaylık kararını açıkladı